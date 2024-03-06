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Президент: Необходимо модернизировать инфраструктуру для увеличения объемов транспортировки грузов с Россией

Президент: Необходимо модернизировать инфраструктуру для увеличения объемов транспортировки грузов с Россией
Инфраструктура
6 марта 2024 г. 18:06
Президент: Необходимо модернизировать инфраструктуру для увеличения объемов транспортировки грузов с Россией

На азербайджанской территории, да и на российской территории инфраструктура существует, как мы знаем. Единственно, она нуждается в модернизации с тем, чтобы было возможно транспортировать объемы грузов больше, чем запланировано.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"И, конечно же, транспортно-логистическая сфера, о которой вчера вы много говорили, и были подписаны соответствующие документы. Здесь мы тоже видим рост и транзитных перевозок, и двусторонних грузоперевозок. Международный транспортный коридор Север-Юг – проект, который объединяет наши страны", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Rusiya ilə planlaşdırıldığından artıq yük həcmini nəql etmək üçün infrastruktur modernləşdirilməlidir”

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