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Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты

Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.
Инфраструктура
9 ноября 2023 г. 19:51
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты

Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси.

"Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора "Север-Юг". То есть в результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, один – через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные со строительством железнодорожного и автомобильного мостов в направлении Агбенд через реку Араз и прокладкой коридора через территорию Ирана. Также состоялся обмен мнениями об увеличении пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на территории Азербайджана по транспортному коридору "Север-Юг" и реализации ее строительства синхронно железной дороге Решт-Астара.

В ходе беседы были обсуждены сотрудничество в энергетической сфере, отмечена важность формата 3+3, затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti iranlı həmkarı ilə birgə nəqliyyat layihələrindən danışıb

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