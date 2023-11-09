Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты

Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.

Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси.

"Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора "Север-Юг". То есть в результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, один – через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные со строительством железнодорожного и автомобильного мостов в направлении Агбенд через реку Араз и прокладкой коридора через территорию Ирана. Также состоялся обмен мнениями об увеличении пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на территории Азербайджана по транспортному коридору "Север-Юг" и реализации ее строительства синхронно железной дороге Решт-Астара.

В ходе беседы были обсуждены сотрудничество в энергетической сфере, отмечена важность формата 3+3, затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.