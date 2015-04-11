Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в комплексе приморского парка-бульвара в Астаре

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в комплексе приморского парка-бульвара Астары.

Как отмечает Report, было отмечено, что осуществляемая в последние годы в стране стратегия социально-экономического развития сопровождается благоустройством регионов, в облик которых добавляются новые элементы. В рамках проводимой в городах и районах республики созидательной работы особое внимание удаляется созданию новых парков и аллей и реконструкции существующих. В числе проделанной в этой области работы важное значение имеет создание комплекса приморского парка-бульвара в Астаре.



Работы по реконструкции в этом комплексе культуры и отдыха, расположенном в центре города, проделаны на самом высоком уровне, полностью реконструирована территория парка. Комплекс приморского парка-бульвара, созданного на основании поручений президента Ильхама Алиева о капитальном ремонте и реконструкции парков и аллей, в первую очередь, служит организации отдыха горожан на высоком уровне. Создание этого уголка отдыха, придающего городу особую красоту, является еще одним свидетельством прогресса Азербайджана, развития нашей страны и ее регионов.



Глава государства был проинформирован о том, что комплекс парка-бульвара в Астаре включает территорию протяженностью один километр вдоль побережья Каспийского моря. Строительство комплекса началось в марте 2014 года, строительно-монтажные работы уже завершились. Площадь парка-бульвара составляет 6 гектаров, а площадь пляжа – 2 гектара. В парке-бульваре построены комплекс фонтанов, искусственные водопады, летне-зимние детские развлекательные центры, открытая фитнес-площадка, кафе-дом чая. Кроме того, на территории установлены детские развлекательные аттракционы.



Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение работой, проделанной в комплексе парка-бульвара, дал поручения и рекомендации.

