​Президент AZAL встретился с послом США в Азербайджане

Президент AZAL Джахангир Аскеров в понедельник провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии", на встрече стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями между двумя странами в сфере авиации.

По словам Джахангира Аскерова, в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура и имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером "Азербайджанских авиалиний", флот AZAL насчитывает несколько типов самолетов Boeing, включая современные "787-8 Dreamliner".

Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и Соединенными Штатами действует соглашение "Об открытом небе" (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам, отметил Джахангир Аскеров.

Благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана, Федеральная авиационная администрация США присвоила нашей стране высший уровень авиационной безопасности - "категорию "А", что позволило запустить прямой авиарейс Баку - Нью-Йорк – Баку.

Авиакомпания Silk Way с 2005 года активно развивает и укрепляет деловые отношения как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США. Silk Way является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан.

По словам Ли Литценбергера, имеющийся большой потенциал и созданные условия открывают большие возможности в развитии туризма между нашими странами.

"Я очень высоко ценю отношения между США и Азербайджаном, в особенности сотрудничество с AZAL и Silk Way, и с нетерпением ожидаю прогресса в развитии туризма", - сказал посол.