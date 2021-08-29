Президент: Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха

"Мы приближаемся к международному аэропорту Физули. Слева - комплекс аэропорта. Впереди взлетно-посадочная полоса. Буквально через несколько месяцев аэропорт практически готов к открытию".

"Мы приближаемся к международному аэропорту Физули. Слева - комплекс аэропорта. Впереди взлетно-посадочная полоса. Буквально через несколько месяцев аэропорт будет практически готов к открытию".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего очередного визита на освобожденные территории.

"Строительство аэропорта началось в этом году, и я сказал, что международный аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию уже в нынешнем году. Пожалуй, ни один другой аэропорт в мире не строился такими быстрыми темпами. Взлетно-посадочная полоса готова. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз отмечу - в этом году я заложил фундамент аэропорта. Теперь мы подошли познакомиться со строительными работами. Этот аэропорт является воздушными воротами Карабаха", - отметил Президент Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась видео главы государства в своем Instagram-аккаунте.