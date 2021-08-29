О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха

Президент: Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха "Мы приближаемся к международному аэропорту Физули. Слева - комплекс аэропорта. Впереди взлетно-посадочная полоса. Буквально через несколько месяцев аэропорт практически готов к открытию".
Инфраструктура
29 августа 2021 г. 18:19
Президент: Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха
Президент Ильхам Алиев

"Мы приближаемся к международному аэропорту Физули. Слева - комплекс аэропорта. Впереди взлетно-посадочная полоса. Буквально через несколько месяцев аэропорт будет практически готов к открытию".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего очередного визита на освобожденные территории.

"Строительство аэропорта началось в этом году, и я сказал, что международный аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию уже в нынешнем году. Пожалуй, ни один другой аэропорт в мире не строился такими быстрыми темпами. Взлетно-посадочная полоса готова. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз отмечу - в этом году я заложил фундамент аэропорта. Теперь мы подошли познакомиться со строительными работами. Этот аэропорт является воздушными воротами Карабаха", - отметил Президент Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась видео главы государства в своем Instagram-аккаунте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Füzuli aeroportu Qarabağın hava qapısıdır”

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi