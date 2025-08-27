Президент: Администрация Трампа с должным вниманием отнеслась к озабоченности Азербайджана по Зангезурскому коридору

10:13

Администрация президента США Дональда Трампа признала оправданными озабоченности Азербайджана, касающиеся Зангезурского коридора, и таким образом появился проект TRIPP или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства коснулся периода истории, когда Азербайджан был разделен на две части.

"Это произошло в первые месяцы советизации Азербайджана. После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас", - сказал Алиев.

По его словам, в апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении: "Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван".

Президент подчеркнул, что после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, армянская сторона перерезала эту линию сообщения: "Они перекрыли коридор. И сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван. Это создает массу неудобств и проблем".

Ильхам Алиев отметил, что после Второй Карабахской войны, которая закончилась победой Азербайджана, "мы могли бы взять эту часть силой". "В то время армянская армия была полностью деморализована. В армянской армии было 12 тысяч дезертиров, бежавших с войны, в то время как в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Азербайджанская армия была мотивированной, как и все население, и перед нами никого не было. Мы просто остановились 10 ноября 2020 года на нашей границе. Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном. В течение почти пяти лет мы вели с ними переговоры об этих маршрутах связи. Тем временем Азербайджан начал строительство железной дороги к армянской границе, чтобы соединить эту дорогу с Нахчываном. Также было начато строительство автомагистралей. Проекты по строительству автомагистралей, вероятно, будут готовы в следующем году, как и железная дорога", - отметил глава государства.

По словам азербайджанского лидера, в течение почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к требованиям или законным просьбам Баку.: "Поэтому, когда Президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: "Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно".