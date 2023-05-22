Председатель ГТК побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак"

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак".

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак".

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в ГТК, председатель Госкомитета ознакомился с работой, проделанной Главным таможенным управлением Нахчывана, с осуществлением процедур в пункте пропуска "Садарак", расположенном на азербайджано-турецкой границе. Было обращено внимание на важность дальнейшего упрощения операций, ускорения международного транзита и повышения эффективности работы таможенных органов.

Председатель ГТК также ознакомился с ходом строительных работ на временной стоянке для грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска "Садарак".