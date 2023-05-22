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Председатель ГТК побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак"

Председатель ГТК побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак" Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак".
Инфраструктура
22 мая 2023 г. 15:28
Председатель ГТК побывал в погранично-пропускном пункте Садарак

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров побывал в погранично-пропускном пункте "Садарак".

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в ГТК, председатель Госкомитета ознакомился с работой, проделанной Главным таможенным управлением Нахчывана, с осуществлением процедур в пункте пропуска "Садарак", расположенном на азербайджано-турецкой границе. Было обращено внимание на важность дальнейшего упрощения операций, ускорения международного транзита и повышения эффективности работы таможенных органов.

Председатель ГТК также ознакомился с ходом строительных работ на временной стоянке для грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска "Садарак".

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