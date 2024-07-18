Премьер: Развитие транзитной функции Грузии по Среднему коридору сыграет важную роль для Европы

Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения транспортного коридора и энергетической связности Востока и Запада.

Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения транспортного коридора и энергетической связности Востока и Запада.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках IV саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Оксфорде.

По словам премьера, в Грузии реализуется ряд проектов, которые обеспечат усиление транзитной функции страны.

"У нас и сегодня есть ряд текущих проектов, которые усилят нашу транзитную функцию, включая развитие нашей функции в рамках инициативы Среднего коридора, что будет очень интересно для Европы. В частности, для Черноморского региона", – отметил он.

По словам премьера, грузинская делегация обсудит конкретные проекты с европейскими партнерами.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.