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Премьер-министр: Возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Азербайджан

Премьер-министр: Возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Азербайджан "Кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков".
Инфраструктура
8 июня 2023 г. 17:56
Премьер-министр: Возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Азербайджан

"Кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Сочи.

"На этом фоне возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории наших государств. Грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. По итогам 2022 года прирост составил 75%. За январь-апрель текущего года объемы транзитных перевозок выросли на 26%", - отметил глава правительства.

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Версия на английском языке PM: Relevance of transport, transit corridors passing through Azerbaijan growing
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycandan keçən nəqliyyat-tranzit dəhlizlərinin aktuallığı artır"

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