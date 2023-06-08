Премьер-министр: Возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Азербайджан

"Кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков".

"Кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Сочи.

"На этом фоне возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории наших государств. Грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. По итогам 2022 года прирост составил 75%. За январь-апрель текущего года объемы транзитных перевозок выросли на 26%", - отметил глава правительства.