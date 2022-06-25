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Премьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне

Премьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне Премьер-министр Али Асадов ознакомился с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне.
Инфраструктура
25 июня 2022 г. 20:50
Премьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне

Премьер-министр Али Асадов ознакомился с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, главы соответствующих ведомств обсудили вопросы выделения земли, финансирования, водо- и энергоснабжения Алятской свободной экономической зоны и предстоящие задачи, даны конкретные поручения.

Затем премьер-министр ознакомился с принципом работы терминалов и реализуемыми инфраструктурными проектами в Бакинском международном морском торговом порту.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə bağlı tapşırıqlar verib

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