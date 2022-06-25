Премьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне

Премьер-министр Али Асадов ознакомился с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне.

Премьер-министр Али Асадов ознакомился с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, главы соответствующих ведомств обсудили вопросы выделения земли, финансирования, водо- и энергоснабжения Алятской свободной экономической зоны и предстоящие задачи, даны конкретные поручения.

Затем премьер-министр ознакомился с принципом работы терминалов и реализуемыми инфраструктурными проектами в Бакинском международном морском торговом порту.