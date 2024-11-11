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Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт

Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт Делегация во главе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в COP29, посетила Бакинский порт в поселке Алят.
Инфраструктура
11 ноября 2024 г. 22:20
Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт

Делегация во главе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в COP29, посетила Бакинский порт в поселке Алят.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

"Обсудили с противоположной стороной развитие Среднего коридора и роль порта как основного транспортно-логистического узла в регионе. Мы предоставили информацию о работах, проводимых по второй фазе строительства Бакинского порта", - говорится в публикации.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро 11 ноября прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке Belçikanın Baş naziri Bakı Limanında olub

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