Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт

Делегация во главе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в COP29, посетила Бакинский порт в поселке Алят.

Делегация во главе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в COP29, посетила Бакинский порт в поселке Алят.

Как сообщает Report , об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

"Обсудили с противоположной стороной развитие Среднего коридора и роль порта как основного транспортно-логистического узла в регионе. Мы предоставили информацию о работах, проводимых по второй фазе строительства Бакинского порта", - говорится в публикации.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро 11 ноября прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

