Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт

Делегация во главе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в COP29, посетила Бакинский порт в поселке Алят.
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"Обсудили с противоположной стороной развитие Среднего коридора и роль порта как основного транспортно-логистического узла в регионе. Мы предоставили информацию о работах, проводимых по второй фазе строительства Бакинского порта", - говорится в публикации.
Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро 11 ноября прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).