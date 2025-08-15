Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты

ЕАЭС нужно создавать альтернативные транспортные маршруты и интегрировать проект железной дороги через Афганистан в Пакистан.

ЕАЭС нужно создавать альтернативные транспортные маршруты и интегрировать проект железной дороги через Афганистан в Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер Казахстана отметил, что страны ЕАЭС "пронизаны магистрально-транспортными артериями". В связи с этим он подчеркнул, что с каждым годом увеличивается значимость международного транспортного коридора Север - Юг и наращиваются возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Необходимо изучить вопрос создания альтернативных маршрутов, в которых были бы заинтересованы все государства региона. В этой связи хотели бы обратить внимание на проект железной дороги Тургунди - Герат, который способен обеспечить до 10 млн тонн грузоперевозок в направлении пакистанского порта Карачи, а также на иные крупные проекты в Афганистане. Предлагаем проработать вопрос об органичной интеграции этой весьма перспективной транспортной магистрали в действующую систему евразийских маршрутов", - сказал Бектенов.