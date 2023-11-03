Премьер Грузии: Строительство глубоководного порта в Анаклия начнется весной 2024 года

Строительство первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) начнется в марте-апреле 2024 года.

Строительство первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) начнется в марте-апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Активно идет отбор инвестора, который скоро завершится. Инвестора-победителя мы объявим не позднее декабря-января. И мы совместно начнем строительство порта Анаклия в марте-апреле 2024 года, у нас примерно такой план", – заявил он.

Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.

Ранее вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили заявил, что на основе конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии станет одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум.

Между тем в 2023 году на подготовку строительных работ государство потратит 20 млн лари (7,4 млн долларов). В 2024 году будет инвестировано 50 млн (18,5 млн долларов).