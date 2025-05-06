Премьер Беларуси посетил место строительства агрохолдинга в Агдаме

Премьер Беларуси посетил место строительства агрохолдинга в Агдаме

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил село Гызыл Кянгярли в Агдамском районе, где предусматривается строительство крупного агрохолдинга.

Как передает корреспондент Report из Агдама, проект будет реализован правительством Беларуси и придаст импульс развитию животноводства, птицеводства и овощеводства в регионе.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В рамках проекта в Агдамском районе также будет построен населенный пункт на 420 семей.

Инициатива строительства в Карабахском экономическом районе агрогородка была предложена белорусской стороной в ходе государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко в 2024 году.