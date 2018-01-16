Премьер-министры Азербайджана и Болгарии приняли участие в открытии авиарейса Баку-София

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Прямое авиасообщение открыто сегодня из Баку в Софию.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия присутствовали премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Соглашение об открытии авиарейса Баку-София было достигнуто в рамках переговоров между президентом Ильхамом Алиевым и его болгарским коллегой Руменом Радевым. София стала первым городом Европейского Союза, в который совершает прямые рейсы Buta Airways, первый лоукостер Азербайджана. Полеты будут выполняться один раз в неделю - по вторникам.