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    Премьер-министры Азербайджана и Болгарии приняли участие в открытии авиарейса Баку-София

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Прямое авиасообщение открыто сегодня из Баку в Софию.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия присутствовали премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

    Соглашение об открытии авиарейса Баку-София было достигнуто в рамках переговоров между президентом Ильхамом Алиевым и его болгарским коллегой Руменом Радевым. София стала первым городом Европейского Союза, в который совершает прямые рейсы Buta Airways, первый лоукостер Азербайджана. Полеты будут выполняться один раз в неделю - по вторникам.

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