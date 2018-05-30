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    Премьер-министр Грузии: Стабильность и безопасность играют решающую роль в реализации стратегических проектов в регионе

    Георгий Квирикашвили дал комментарий Report

    Тбилиси. 30 мая. REPORT.AZ/ Стабильность и безопасность играют важную и решающую роль в реализации стратегических проектов в регионе.

    Об этом заявил грузинскому бюро Report премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    "Совместное участие Азербайджана и Грузии в TANAP, Баку-Тбилиси-Карс и других стратегических энергетических, транспортных проектах - яркий образец нашего дружеского соседства и сотрудничества. Это сотрудничество является также примером. Я призываю нарастить усилия для того, чтобы наши будущие поколения жили в здоровом, стабильном и безопасном регионе, и очень рад, что азербайджанская сторона также поддерживает эти призывы". 

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