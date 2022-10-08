Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы

До конца этого года будут завершены предварительные инфраструктурные работы в селе Суговушан Тертерского района.

До конца этого года будут завершены предварительные инфраструктурные работы в селе Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Report, об этом на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе" заявил заведующий отделом Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

"В начале этого года в Суговушане заложен фундамент парка отдыха и других объектов инфраструктуры. Эти работы проводятся в несколько этапов. В основном планируется строительство инфраструктуры вокруг Суговушанского водохранилища. В этом году выполняется больше проектных и предварительных инфраструктурных работ", - отметил он.