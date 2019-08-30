Госкомитет градостроительства и архитектуры: Предварительная концепция Генплана Баку готова

"Уже готов предварительный взгляд, то есть предварительная концепция в связи с Генпланом города Баку, которая представлена в Государственный комитет градостроительства и архитектуры".

Об этом Report заявил зампредседателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Руфат Махмудов. По его словам, это предварительная фаза всех работ.

Напомним, что победителем открытого тендера по подготовке Генплана Баку стала немецкая градостроительная компания “AS+P”. Так, Госкомитет по градостроительству и архитектуре вместе с привлеченной к сотрудничеству компанией “AS+P” дали старт фазе реализации второго этапа процесса подготовки Генплана Баку.

На втором этапе подготовки Генплана Баку будут проведены работы по стратегическому и многоуровневому планированию территории города, а также выполнены технические работы по моделированию по основным параметрам развития.

До 2020 года планируется завершить подготовку Генплана Баку и представить окончательный проект правительству Азербайджана.