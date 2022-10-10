О нас

Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам

Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоялась презентация дорожной карты на 2022-2023 годы проекта “Благоприятная бизнес–среда” Группы Всемирного банка по реализации усовершенствований в соответствующей области, связанных с индик
Инфраструктура
10 октября 2022 г. 16:03
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам

Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоялась презентация дорожной карты на 2022-2023 годы проекта “Благоприятная бизнес–среда” Группы Всемирного банка по реализации усовершенствований в соответствующей области, связанных с индикатором "Подключение к коммунальным услугам (интернету)".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В церемонии презентации приняли участие представители государственных структур и частных компаний, члены Общественного совета при министерстве и представители СМИ.

По словам руководителя рабочей группы "Подключение к интернету и интернет-инфраструктура" комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, заместителя министра Фарида Ахмедова, информирование представителей бизнеса и общественности как заинтересованных сторон в реализации Дорожной карты, их активное участие в процессе подготовки и реализации реформ и создание благоприятных возможностей для представления отзывов послужат повышению эффективности проводимых в этой сфере комплексных мероприятий.

На мероприятии выступили секретарь рабочей группы Мушфиг Гулуев, заведующий отделом стратегического анализа, инноваций и цифровизации министерства, ответственный за реализацию Дорожной карты Джейхун Гусейнзаде, заместитель председателя Общественного совета при министерстве Галиб Гурбанов, директор Общественного объединения “Центр мультимедийных информационных систем и технологий” и член Общественного совета при министерстве Осман Гюндюз.

Дорожная карта утверждена председателем комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам 30 сентября (https://azranking.az/action-plans).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоKommunal xidmətlərə qoşulma indikatoru ilə bağlı Yol Xəritəsi təqdim edilib

Экслюзивные новости

Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi