Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам

Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоялась презентация дорожной карты на 2022-2023 годы проекта “Благоприятная бизнес–среда” Группы Всемирного банка по реализации усовершенствований в соответствующей области, связанных с индик

Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоялась презентация дорожной карты на 2022-2023 годы проекта “Благоприятная бизнес–среда” Группы Всемирного банка по реализации усовершенствований в соответствующей области, связанных с индикатором "Подключение к коммунальным услугам (интернету)".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В церемонии презентации приняли участие представители государственных структур и частных компаний, члены Общественного совета при министерстве и представители СМИ.

По словам руководителя рабочей группы "Подключение к интернету и интернет-инфраструктура" комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, заместителя министра Фарида Ахмедова, информирование представителей бизнеса и общественности как заинтересованных сторон в реализации Дорожной карты, их активное участие в процессе подготовки и реализации реформ и создание благоприятных возможностей для представления отзывов послужат повышению эффективности проводимых в этой сфере комплексных мероприятий.

На мероприятии выступили секретарь рабочей группы Мушфиг Гулуев, заведующий отделом стратегического анализа, инноваций и цифровизации министерства, ответственный за реализацию Дорожной карты Джейхун Гусейнзаде, заместитель председателя Общественного совета при министерстве Галиб Гурбанов, директор Общественного объединения “Центр мультимедийных информационных систем и технологий” и член Общественного совета при министерстве Осман Гюндюз.

Дорожная карта утверждена председателем комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам 30 сентября (https://azranking.az/action-plans).