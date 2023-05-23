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Представители ПА ОБСЕ проинформированы об обнаруженных в Зангилане минах

Представители ПА ОБСЕ проинформированы об обнаруженных в Зангилане минах Сегодня завершился визит представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Зангиланский район.
Инфраструктура
23 мая 2023 г. 18:13
Представители ПА ОБСЕ проинформированы об обнаруженных в Зангилане минах

Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ посетили Зангиланский район.

Как сообщает Report, в рамках визита они ознакомились с восстановительно-ремонтными работами в Зангилане.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев проинформировал гостей о реализуемых здесь проектах.

Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) предоставили представителям ПА ОБСЕ информацию о минах, обнаруженных в Зангилане и прилегающих районах в процессе работ по разминированию. Они отметили, что мины до сих пор продолжают уносить жизни.

Напомним, что 22 мая в Баку состоялась конференция с участием представителей ПА ОБСЕ на тему “Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития”.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-nın nümayəndələrinə Zəngilanda aşkarlanmış minalarla bağlı məlumat verilib

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