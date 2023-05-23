Представители ПА ОБСЕ находятся с визитом в Зангилане

Сегодня начался визит представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Зангиланский район.

Сегодня начался визит представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Зангиланский район.

Как сообщает Report, они ознакомятся с проведенной в Зангилане реконструкцией, а также с воссозданным на основе концепции ”умного села" селом Агалы.

Затем специальный представитель президента по Зангиланскому району Вахид Гаджиев, проведет для гостей презентацию. После этого официальные лица ОБСЕ посетят железнодорожную инфраструктуру, объекты “зеленой" энергии ОАО “Азеришыг”.

Напомним, что 22 мая в Баку состоялась конференция с участием представителей ПА ОБСЕ на тему “Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития”.