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Представители ПА ОБСЕ находятся с визитом в Зангилане

Представители ПА ОБСЕ находятся с визитом в Зангилане Сегодня начался визит представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Зангиланский район.
Инфраструктура
23 мая 2023 г. 13:46
Представители ПА ОБСЕ находятся с визитом в Зангилане

Сегодня начался визит представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Зангиланский район.

Как сообщает Report, они ознакомятся с проведенной в Зангилане реконструкцией, а также с воссозданным на основе концепции ”умного села" селом Агалы.

Затем специальный представитель президента по Зангиланскому району Вахид Гаджиев, проведет для гостей презентацию. После этого официальные лица ОБСЕ посетят железнодорожную инфраструктуру, объекты “зеленой" энергии ОАО “Азеришыг”.

Напомним, что 22 мая в Баку состоялась конференция с участием представителей ПА ОБСЕ на тему “Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития”.

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Версия на английском языке OSCE PA representatives on visit to Azerbaijan’s Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT PA-nın nümayəndələri Zəngilanda səfərdədir

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