Представители Бакметрополитена участвуют в международной выставке в Турции

В турецком городе Эскишехир проходит выставка, посвященная железнодорожной промышленности, инфраструктуре и технологиям.

В турецком городе Эскишехир проходит выставка, посвященная железнодорожной промышленности, инфраструктуре и технологиям.

Как передает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Бакинский метрополитен".

В мероприятии участвуют начальник службы сигнализации и связи ЗАО Эльчин Мамедов и начальник производственно-технического отдела Намик Юсубов.

В выставке, в которой участвуют более 120 отраслевых компаний и предприятий, представители Бакинского метрополитена знакомятся с демонстрируемые новинками, изучают возможности их применения, ведут обсуждения и участвуют в научно-практических дискуссиях.