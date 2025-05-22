Представители АЖД ознакомились с деятельностью китайских портов Сиань и Чэнду

Представители АЖД ознакомились с деятельностью китайских портов Сиань и Чэнду

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ознакомилось с деятельностью и инфраструктурными возможностями сухопутных портов, расположенных в китайских городах Сиань и Чэнду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

В рамках визита делегация во главе с заместителем председателя АЖД Арифом Агаевым ознакомилась с деятельностью и инфраструктурными возможностями расположенных в городах Сиань и Чэнду сухих портов, а также с применяемыми в портах современными логистическими решениями, проведены встречи с руководством портов.

Отметим, что Сиань и Чэнду являются двумя основными транспортными и экономическими центрами на западе КНР. Эти города играют важную роль в развитии торговых и логистических связей между Китаем и Европой посредством Среднего коридора.