Представитель Всемирного банка находится с визитом в Азербайджане

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан менеджера Всемирного банка (ВБ) в области практики по управлению водными ресурсами Майкла Хейни. Как сообщает Report, визит продлится до 7 декабря.

По информации, М.Хейни проведет встречи в ОАО "Азерсу", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Кабинете министров и других структурах.

Отметим, что в рамках проекта "Национальное водоснабжение и канализационные услуги" банк выделил средства на улучшение системы водоснабжения ряда районов Азербайджана.