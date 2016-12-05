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    Представитель Всемирного банка находится с визитом в Азербайджане

    Менеджер проведет встречи в Азерсу, Мелиорация и водное хозяйство и Кабинете министров

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан менеджера Всемирного банка (ВБ) в области практики по управлению водными ресурсами Майкла Хейни. Как сообщает Report, визит продлится до 7 декабря.

    По информации, М.Хейни проведет встречи в ОАО "Азерсу", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Кабинете министров и других структурах.

    Отметим, что в рамках проекта "Национальное водоснабжение и канализационные услуги" банк выделил средства на улучшение системы водоснабжения ряда районов Азербайджана. 

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