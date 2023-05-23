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Представитель Словакии в ПА ОБСЕ: Выполняемые для развития Среднего коридора работы очень важны

Представитель Словакии в ПА ОБСЕ: Выполняемые для развития Среднего коридора работы очень важны Работы, выполняемые Азербайджаном, Грузией и Турцией для развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), очень важны.
Инфраструктура
23 мая 2023 г. 18:00
Представитель Словакии в ПА ОБСЕ: Выполняемые для развития Среднего коридора работы очень важны

Работы, выполняемые Азербайджаном, Грузией и Турцией для развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), очень важны.

Об этом Report заявил находящийся с визитом в Зангилане представитель Словакии в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Милос Сврджек.

По его словам, Средний коридор важен для стран Европейского союза: "Эти страны должны иметь планы на будущее".

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.

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