Глава UN-HABITAT: Под руководством Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития

Под руководством президента Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития.

Под руководством президента Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы поселений Организации Объединенных Наций (ООН) (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф на подписании соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в 2026 году.

"Сегодня в мире мало таких лидеров. Уверена, что Баку проведет Всемирный форум городского развития на высоком уровне, превратившись в столицу мира. Всем известно о гостеприимстве азербайджанского народа", - сказала М.Шариф.