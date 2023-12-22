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Глава UN-HABITAT: Под руководством Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития

Глава UN-HABITAT: Под руководством Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития Под руководством президента Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 11:50
Глава UN-HABITAT: Под руководством Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития

Под руководством президента Ильхама Алиева в регионе начался период значительного развития.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы поселений Организации Объединенных Наций (ООН) (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф на подписании соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в 2026 году.

"Сегодня в мире мало таких лидеров. Уверена, что Баку проведет Всемирный форум городского развития на высоком уровне, превратившись в столицу мира. Всем известно о гостеприимстве азербайджанского народа", - сказала М.Шариф.

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Версия на английском языке UN official: Under Ilham Aliyev’s leadership, great development period begun in region
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: "İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionda böyük inkişaf dövrü başlayıb"

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