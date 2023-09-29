Роэль Гомес: Градостроительный форум в Азербайджане очень важен для обмена опытом

Градостроительный форум в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения обмена опытом.

Проходящий в Азербайджане градостроительный форум имеет важное значение с точки зрения обмена опытом.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам участник II Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане, представитель Управления градостроительства Мексики Роэль Алкосер Гомес.

"Мы хотим активно участвовать в процессах градостроительства по всему миру. Пребывание в Азербайджане также очень важно для нас с точки зрения обучения, развития взаимоотношений", - сказал Р.A.Гомес.

По его словам, планируется налаживание сотрудничества между градостроительными структурами стран: "Следующую встречу мы планируем организовать в Мексике в 2024 году”.