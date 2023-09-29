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Роэль Гомес: Градостроительный форум в Азербайджане очень важен для обмена опытом

Роэль Гомес: Градостроительный форум в Азербайджане очень важен для обмена опытом Градостроительный форум в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения обмена опытом.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 17:58
Роэль Гомес: Градостроительный форум в Азербайджане очень важен для обмена опытом

Проходящий в Азербайджане градостроительный форум имеет важное значение с точки зрения обмена опытом.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам участник II Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане, представитель Управления градостроительства Мексики Роэль Алкосер Гомес.

"Мы хотим активно участвовать в процессах градостроительства по всему миру. Пребывание в Азербайджане также очень важно для нас с точки зрения обучения, развития взаимоотношений", - сказал Р.A.Гомес.

По его словам, планируется налаживание сотрудничества между градостроительными структурами стран: "Следующую встречу мы планируем организовать в Мексике в 2024 году”.

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Версия на азербайджанском языке Meksikalı iştirakçı: “Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu qarşılıqlı təcrübə üçün çox əhəmiyyətlidir”

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