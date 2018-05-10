Представитель Индии: На погранично-пропускных пунктах вдоль международного транспортного коридора "Север-Юг" имеются проблемы

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Таможенные правила для всех стран, входящих в международный транспортный коридор "Север-Юг", должны быть одинаковыми.

Об этом сообщил Report исполнительный директор глобальных портов Индии Арун Кумар Гупта.

"На погранично-пропускных пунктах имеются проблемы. В рамках транзитного коридора таможенные процедуры должны быть достаточно простыми, чтобы время, затрачиваемое на перевозку, не превышало 15 дней. Только в этом случае можно привлечь клиентов. Все страны должны выявлять и устранять проблемы", - сказал он.