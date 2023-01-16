Представитель ЕК: Россия должна перестать брать плату за полеты над Сибирью

Россия должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири.

Россия должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил руководитель директората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей журналистам на конференции Airline Economics, проходящей в Дублине с 15 по 18 января.

Он считает, что ограничения на полеты, введенные на фоне военных действий в Украине, "в конечном итоге будут сняты".

"Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полеты над Сибирью", - сказал Хололей.

Отметим, что речь идет о транссибирских роялти - выплатах от зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. Они были введены еще с советских времен, в основном их получает "Аэрофлот". В ответ на боевые действия в Украине в 2022 году Европа и США закрыли небо для российских самолетов.