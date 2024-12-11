Представитель АЖД: Гендерный баланс в железнодорожной отрасли меняется в пользу женщин

Железнодорожная отрасль Азербайджана раньше считалась преимущественно мужской, однако сейчас ситуация меняется в пользу женщин.

Железнодорожная отрасль Азербайджана раньше считалась преимущественно мужской, однако сейчас ситуация меняется в пользу женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента коммуникаций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Айбениз Исмаилова на мероприятии "Образцовое лидерство в занятости и карьерном развитии женщин в Азербайджане".

"Трансформация железнодорожной отрасли - это не только вопрос капитальных вложений, но и возможность для конкурентного развития на глобальном рынке талантов. Обеспечивая инклюзивность, мы создаем фундамент для устойчивого развития отрасли. Мы должны сделать так, чтобы выбор карьеры на железной дороге был осознанным и целенаправленным, а не случайным", - подчеркнула она.

Исмаилова также отметила, что, согласно последнему отчету по глобальным проектам железнодорожного строительства, в ближайшие годы ожидается снижение расходов на развитие инфраструктуры в этой сфере и общий объем затрат превысит 500 млрд долларов США.

Это означает, что для реализации наших целей потребуется сильная и квалифицированная рабочая сила, добавила она.