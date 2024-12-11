О нас

Представитель АЖД: Гендерный баланс в железнодорожной отрасли меняется в пользу женщин

Представитель АЖД: Гендерный баланс в железнодорожной отрасли меняется в пользу женщин Железнодорожная отрасль Азербайджана раньше считалась преимущественно мужской, однако сейчас ситуация меняется в пользу женщин.
Инфраструктура
11 декабря 2024 г. 13:14
Представитель АЖД: Гендерный баланс в железнодорожной отрасли меняется в пользу женщин

Железнодорожная отрасль Азербайджана раньше считалась преимущественно мужской, однако сейчас ситуация меняется в пользу женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента коммуникаций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Айбениз Исмаилова на мероприятии "Образцовое лидерство в занятости и карьерном развитии женщин в Азербайджане".

"Трансформация железнодорожной отрасли - это не только вопрос капитальных вложений, но и возможность для конкурентного развития на глобальном рынке талантов. Обеспечивая инклюзивность, мы создаем фундамент для устойчивого развития отрасли. Мы должны сделать так, чтобы выбор карьеры на железной дороге был осознанным и целенаправленным, а не случайным", - подчеркнула она.

Исмаилова также отметила, что, согласно последнему отчету по глобальным проектам железнодорожного строительства, в ближайшие годы ожидается снижение расходов на развитие инфраструктуры в этой сфере и общий объем затрат превысит 500 млрд долларов США.

Это означает, что для реализации наших целей потребуется сильная и квалифицированная рабочая сила, добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Women empowerment takes center stage in Azerbaijan's railway industry
Версия на азербайджанском языке Aybəniz İsmayılova: "Azərbaycan Dəmir Yolları"nda "Stadler"in dəstəyi ilə qadın kadrların sayı artıralacaq"

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi