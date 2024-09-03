О нас

"Азерэнержи": На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС

"Азерэнержи": На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС.
Инфраструктура
3 сентября 2024 г. 11:22
Азерэнержи: На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС.

Как сообщает сотрудник Report из Кяльбаджара, об этом сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Он отметил, что 2 сентября этого года в Кяльбаджаре состоялось открытие крупнейшей гидроэлектростанции:

"ГЭС "Юхары Венг" мощностью 40 мегаватт входит в зону зеленой энергии. При строительстве ГЭС полностью соблюдались охрана флоры и фауны, а также другие нормативы. На объекте установлены экотурбины европейского производства. Эта ГЭС способна передавать электроэнергию не только в Кяльбаджар, но и в близлежащие районы. В целом потенциал ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура оценивается в 500 мегаватт. В будущем возможно строительство еще 39 ГЭС".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərenerji” rəsmisi: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bu günə qədər 32 SES tikilib, yaxud yenidən qurulub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi