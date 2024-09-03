"Азерэнержи": На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре построено или реконструировано 32 ГЭС.

Как сообщает сотрудник Report из Кяльбаджара, об этом сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Он отметил, что 2 сентября этого года в Кяльбаджаре состоялось открытие крупнейшей гидроэлектростанции:

"ГЭС "Юхары Венг" мощностью 40 мегаватт входит в зону зеленой энергии. При строительстве ГЭС полностью соблюдались охрана флоры и фауны, а также другие нормативы. На объекте установлены экотурбины европейского производства. Эта ГЭС способна передавать электроэнергию не только в Кяльбаджар, но и в близлежащие районы. В целом потенциал ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура оценивается в 500 мегаватт. В будущем возможно строительство еще 39 ГЭС".