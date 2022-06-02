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Представитель AZAL рассказал о ходе строительства Лачынского международного аэропорта

Представитель AZAL рассказал о ходе строительства Лачынского международного аэропорта В настоящее время ведутся мобилизационные работы в рамках проекта строительства Лачынского международного аэропорта.
Инфраструктура
2 июня 2022 г. 16:32
Представитель AZAL рассказал о ходе строительства Лачынского международного аэропорта

В настоящее время ведутся мобилизационные работы в рамках проекта строительства Лачынского международного аэропорта.

Об этом Report сообщил представитель авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов.

По его словам, сейчас ведется очистка территории: "В ближайшее время начнутся земляные работы. Ожидается, что аэропорт будет сдан в эксплуатацию в 2024 году".

Отметим, что фундамент Лачынского международного аэропорта был заложен 17 августа 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Лачынский аэропорт станет самым высокогорным аэропортом на территории Азербайджана. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 3000 м, на перроне предназначено 6 стоянок для самолетов. Аэропорт будет принимать различные типы самолетов, включая грузовые.

Все аэропорты, как правило, построены на равнинной местности. Подходящим местом для строительства аэропорта стало село Горчу Лачынского района. Преимущество этого места в том, что расстояние от села до города Лачын составляет чуть более 30 км, а до Кяльбаджара - чуть более 60 км. Расстояние до города Шуша составляет около 70 км. В будущем, чтобы добраться до города Шуша, можно будет воспользоваться как Физулинским, так и Лачынским аэропортами".

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Версия на азербайджанском языке Laçın Beynəlxalq Hava Limanının inşası ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

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