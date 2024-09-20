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Представитель австрийских ж/д: Азербайджан сохраняет роль ключевого звена между Европой и Азией

Представитель австрийских ж/д: Азербайджан сохраняет роль ключевого звена между Европой и Азией 11:36
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 11:55
Представитель австрийских ж/д: Азербайджан сохраняет роль ключевого звена между Европой и Азией

Азербайджан всегда являлся ключевым звеном между Европой и Азией и сегодня сохраняет эту важную роль.

Как сообщает Report , об этом заявила руководитель по связям с Евразией и Центральной Азией Австрийских федеральных железных дорог Энико Гёрфл на консультативном совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

Она сказала, что по мере того, как цепочки поставок нарушаются на фоне роста геополитической напряженности, инициативы, направленные на создание сильных, эффективных и безопасных транспортных маршрутов, очень важны по экономическим и стратегическим причинам.

"Эта конференция отражает вашу приверженность международному партнерству. "Железный Шелковый путь" - это не просто маршрут, это символ связи, сотрудничества и общих целей для всех народов Евразии. Эта железная дорога важна для экономик Китая, Центральной Азии, Кавказа, Турции и Европы, она соединяет людей, бизнес и возможности способами, которые казались невозможными несколько десятилетий назад", - отметила Гёрфл.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya rəsmisi: "Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas halqa rolunu qoruyur"

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