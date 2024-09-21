Мамед Мамедов: Автодорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди придаст импульс развитию туризма в регионе

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди придаст импульс развитию туризма в регионе.

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди придаст импульс развитию туризма в регионе.

Об этом сказал корреспонденту Report в Ходжалы старший специалист Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Мамед Мамедов.

"Реконструкция автомобильной дороги продолжается ускоренными темпами. В соответствии с планом развития Карабахского региона, автомобильная дорога проектируется на основе 1-й и 2-й технических степеней”, - сказал он.

Мамедов также отметил, что после ремонта дороги возрастет интенсивность движения в этом направлении. "Граждане смогут быстро и удобно добираться в город Ханкенди, без въезда в Агдам. Реконструкция этой дороги также придаст импульс развитию туризма в регионе", - добавил он.