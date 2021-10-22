О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председательство в межправкомиссии ТРАСЕСА перешло от Азербайджана к Болгарии

Председательство в межправкомиссии ТРАСЕСА перешло от Азербайджана к Болгарии 15-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕСА прошло в формате видеоконференции.
Инфраструктура
22 октября 2021 г. 09:44
Председательство в межправкомиссии ТРАСЕСА перешло от Азербайджана к Болгарии
Courtesy İmage

15-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕСА прошло в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В повестку заседания были включены вопросы, связанные с передачей председательства в Межправительственной комиссии ТРАСЕСА от Азербайджанской Республики Республике Болгария, а также утверждение таких документов как концепция, план действий и отчет, согласованных в рамках ТРАСЕСА с участием постоянных и национальных секретарей.

Принимавший участие в мероприятии руководитель азербайджанской делегации, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев от имени нашей страны передал председательство в Межправительственной комиссии Республике Болгария в соответствии с существующей практикой в рамках ТРАСЕСА.

Министр рассказал о работе, проделанной нашей страной в период председательства в ТРАСЕСА, а также в направлении развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Было также отмечено, что восстановление транспортно-экономических связей после 44-дневной Отечественной войны, в результате которой были освобождены оккупированные территории Азербайджана, будет способствовать дальнейшему развитию и расширению коридора ТРАСЕСА. Участники встречи были проинформированы о реконструкции и строительстве инфраструктуры, разрушенной в результате оккупации.

Кроме того, была подчеркнута важность принятия мер по повышению конкурентоспособности коридора ТРАСЕСА в ряде сфер, в частности, гармонизации погранично-пропускных процедур, устранению регуляторных и административных барьеров при осуществлении перевозок.

Была отмечена необходимость цифровизации как движущей силы этого процесса. Также концепция ТРАСЕСА по цифровизации была встречена приветствием.

В завершении заседания были приняты Заключительная резолюция 15-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕСА и Софийская декларация.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyasına sədrlik Azərbaycandan Bolqarıstana keçib

Другие новости из категории

ЕК видит потенциал для расширения транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе
ЕК видит потенциал для расширения транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе
21 октября 2021 г. 17:43
Станция метро Гянджлик сегодня будет работать в усиленном режиме
Станция метро "Гянджлик" сегодня будет работать в усиленном режиме
21 октября 2021 г. 16:25
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Зангилан
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Зангилан"
21 октября 2021 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Цифровой подстанции в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Цифровой подстанции в Зангиланском районе
21 октября 2021 г. 12:35
Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов
Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов
21 октября 2021 г. 11:52
Инвестиции в экономику Нахчывана выросли на 1%
Инвестиции в экономику Нахчывана выросли на 1%
21 октября 2021 г. 11:48
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44
Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
ФотоКоличество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
20 октября 2021 г. 17:40
В BakuBus вновь сменилось руководство 
В BakuBus вновь сменилось руководство 
20 октября 2021 г. 16:34
Замминистра: Для заселения Карабаха важно поощрять частные инициативы
Замминистра: Для заселения Карабаха важно поощрять частные инициативы
20 октября 2021 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi