Председательство в межправкомиссии ТРАСЕСА перешло от Азербайджана к Болгарии

15-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕСА прошло в формате видеоконференции.

15-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕСА прошло в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В повестку заседания были включены вопросы, связанные с передачей председательства в Межправительственной комиссии ТРАСЕСА от Азербайджанской Республики Республике Болгария, а также утверждение таких документов как концепция, план действий и отчет, согласованных в рамках ТРАСЕСА с участием постоянных и национальных секретарей.

Принимавший участие в мероприятии руководитель азербайджанской делегации, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев от имени нашей страны передал председательство в Межправительственной комиссии Республике Болгария в соответствии с существующей практикой в рамках ТРАСЕСА.

Министр рассказал о работе, проделанной нашей страной в период председательства в ТРАСЕСА, а также в направлении развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Было также отмечено, что восстановление транспортно-экономических связей после 44-дневной Отечественной войны, в результате которой были освобождены оккупированные территории Азербайджана, будет способствовать дальнейшему развитию и расширению коридора ТРАСЕСА. Участники встречи были проинформированы о реконструкции и строительстве инфраструктуры, разрушенной в результате оккупации.

Кроме того, была подчеркнута важность принятия мер по повышению конкурентоспособности коридора ТРАСЕСА в ряде сфер, в частности, гармонизации погранично-пропускных процедур, устранению регуляторных и административных барьеров при осуществлении перевозок.

Была отмечена необходимость цифровизации как движущей силы этого процесса. Также концепция ТРАСЕСА по цифровизации была встречена приветствием.

В завершении заседания были приняты Заключительная резолюция 15-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕСА и Софийская декларация.