​Председатель ЗАО "Азербайджан Полад Истехсалы Комплекси" освобожден от должности

23 июля, 2015 19:17

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Самира Донмез оглу Джафарова от должности председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджан Полад Истехсалы Комплекси". Как сообщает Report, распоряжением Самир Донмез оглу Джафаров освобожден от должности председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджан Полад Истехсалы Комплекси". Отметим, что С.Джафаров был назначен на должность председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджан Полад Истехсалы Комплекси" 14 февраля 2014 года.