Председатель правления ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" посетил Бакинский Международный Морской Торговый порт Говсан

Сегодня делегация ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" во главе с председателем правления Ровшаном Рустамовым совершила визит в "Бакинский Международный Морской Торговый Порт Говсан".
Как передает Report, директор порта Рашад Дашдамиров презентовал гостям информации об истории, мощностях и грузообороте порта.
В ходе встречи в здании администрации порта сторонами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества, увеличения грузопотоков и решения имеющихся проблем.
По завершению встречи представителям ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" была устроена экскурсия по территории порта.