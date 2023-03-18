Председатель правления ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" посетил Бакинский Международный Морской Торговый порт Говсан

Сегодня делегация ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" во главе с председателем правления Ровшаном Рустамовым совершила визит в "Бакинский Международный Морской Торговый Порт Говсан".

Сегодня делегация ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" во главе с председателем правления Ровшаном Рустамовым совершила визит в "Бакинский Международный Морской Торговый Порт Говсан".

Как передает Report, директор порта Рашад Дашдамиров презентовал гостям информации об истории, мощностях и грузообороте порта.

В ходе встречи в здании администрации порта сторонами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества, увеличения грузопотоков и решения имеющихся проблем.

По завершению встречи представителям ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" была устроена экскурсия по территории порта.