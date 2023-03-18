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Председатель правления ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" посетил Бакинский Международный Морской Торговый порт Говсан

Председатель правления ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" посетил Бакинский Международный Морской Торговый порт Говсан Сегодня делегация ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" во главе с председателем правления Ровшаном Рустамовым совершила визит в "Бакинский Международный Морской Торговый Порт Говсан".
Инфраструктура
18 марта 2023 г. 18:29
Председатель правления ЗАО Азербайджанские Железные Дороги посетил Бакинский Международный Морской Торговый порт Говсан

Сегодня делегация ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" во главе с председателем правления Ровшаном Рустамовым совершила визит в "Бакинский Международный Морской Торговый Порт Говсан".

Как передает Report, директор порта Рашад Дашдамиров презентовал гостям информации об истории, мощностях и грузообороте порта.

В ходе встречи в здании администрации порта сторонами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества, увеличения грузопотоков и решения имеющихся проблем.

По завершению встречи представителям ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" была устроена экскурсия по территории порта.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları”nın sədri Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında olub

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