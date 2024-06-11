Председатель Палаты представителей Беларуси: Необходимо создавать СП с Азербайджаном

Беларуси и Азербайджану необходимо создавать совместные предприятия.

Беларуси и Азербайджану необходимо создавать совместные предприятия.

Как передает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко заявил во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, мы прекрасно понимаем, что планка поднята очень высоко и в этот год темп высочайший. Но та задача, которую поставили президенты - к 2030 году выйти на уровень товарооборота в размере $1 млрд, - во многом обязывает в первую очередь наших промышленников, сельхозпроизводителей. Самое важное здесь найти нишу для депутатского корпуса, путем участия в работе тех или иных предприятий продвигать и развивать дальше инициативы", - сказал Сергеенко.

По его словам, белорусская продукция востребована в Азербайджане, как и азербайджанская продукция - в Беларуси: "Много говорилось и о торговом доме Азербайджана в Беларуси. Мы идем навстречу. Этот торговый дом можно наполнять, развивать и даже, наверное, чуть больше рекламировать в Беларуси, чтобы ваша продукция по разному спектру была знакома нашим людям".