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Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан

Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 18:35
Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан

Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.

Как передает Report, об этом заявил председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер.

"Сразу после землетрясения Азербайджан отправил в Турцию палатки. Ваш медицинский персонал оказал помощь пострадавшим при землетрясении. За это мы всегда будем благодарны братской стране. Мы постоянно чувствовали вашу поддержку, чувствовали, что мы одна нация, два государства. Я благодарю правительство Азербайджана от своего имени и от имени нашего города", - сказал Х.Гюнгер.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşın bələdiyyə sədri Azərbaycana təşəkkür edib

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