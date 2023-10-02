Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан

Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.

Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.

Как передает Report, об этом заявил председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер.

"Сразу после землетрясения Азербайджан отправил в Турцию палатки. Ваш медицинский персонал оказал помощь пострадавшим при землетрясении. За это мы всегда будем благодарны братской стране. Мы постоянно чувствовали вашу поддержку, чувствовали, что мы одна нация, два государства. Я благодарю правительство Азербайджана от своего имени и от имени нашего города", - сказал Х.Гюнгер.