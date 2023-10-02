Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан

Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.
Как передает Report, об этом заявил председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер.
"Сразу после землетрясения Азербайджан отправил в Турцию палатки. Ваш медицинский персонал оказал помощь пострадавшим при землетрясении. За это мы всегда будем благодарны братской стране. Мы постоянно чувствовали вашу поддержку, чувствовали, что мы одна нация, два государства. Я благодарю правительство Азербайджана от своего имени и от имени нашего города", - сказал Х.Гюнгер.