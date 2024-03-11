Председатель комитета: 80% всех загрязнений воздуха приходится на автомобили

В Азербайджане на долю автомобилей приходится 80% всех загрязнений воздуха.

В Азербайджане на долю автомобилей приходится 80% всех загрязнений воздуха.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на общественных слушаниях, проходящих в комитете.

"В 2023 году в Азербайджан было импортировано 96 тыс. автомобилей, при этом на покупку потрачено 1,7 млрд долларов США. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 28,7%. В прошлом году в стране было собрано 5 200 автомобилей", - сказал он.