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Председатель комитета: 80% всех загрязнений воздуха приходится на автомобили

Председатель комитета: 80% всех загрязнений воздуха приходится на автомобили В Азербайджане на долю автомобилей приходится 80% всех загрязнений воздуха.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 11:04
Председатель комитета: 80% всех загрязнений воздуха приходится на автомобили

В Азербайджане на долю автомобилей приходится 80% всех загрязнений воздуха.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на общественных слушаниях, проходящих в комитете.

"В 2023 году в Азербайджан было импортировано 96 тыс. автомобилей, при этом на покупку потрачено 1,7 млрд долларов США. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 28,7%. В прошлом году в стране было собрано 5 200 автомобилей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Havanın çirklənməsinin 80 %-i avtomobillərin payına düşür"

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