Председатель ГТК прокомментировал вопрос создания новых пограничных пунктов пропуска

Азербайджан работает над расширением инфраструктурных возможностей на всех пограничных пунктах пропуска.

Азербайджан работает над расширением инфраструктурных возможностей на всех пограничных пунктах пропуска.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров.

По его словам, работа над этими проектами ведется поэтапно: "В этих областях реализуются соответствующие проекты. Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание. Модернизация инфраструктуры позволит повысить экспортный потенциал, создать благоприятные условия для транзита, создать условия для перемещения грузов".

Ш.Багиров отметил, что строительство нового пункта пропуска на основе взаимного согласия предусмотрено и с Грузией: "Должны быть проведены проектные работы и решены финансовые вопросы.​ Это займет время. Уже проводится определенная работа".

Отметим, что определены шесть погранично-пропускных пунктов между Азербайджаном и Грузией: для регулярного, международного, пассажирского и грузового сообщения – железнодорожный "Беюк-Кясик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия); автомобильный "Красный мост" (Азербайджан) – "Красный мост" (Грузия); "Мазымгара" (Азербайджан) - "Цодна" (Грузия); совместные международные автомобильные пункты пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения "Ипек Йолу" (Азербайджан) - "Абрешумис Гза" (Грузия); для регулярного, межгосударственного пассажирского и грузового сообщения - автомобильный для пешеходов "Садахлы" (Азербайджан) - "Вахтангиси" (Грузия); для сезонного межгосударственного, пассажирского и грузового сообщения только для граждан, проживающих в приграничных районах - автомобильный для пешеходов "Муганлы" (Азербайджан) – "Самтатцкаро" (Грузия).

Уполномоченные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перевозимых с совместного пункта пропуска "Шелковый путь" - "Абрешумис ГЗА".