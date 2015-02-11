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    ​Председатель Государственного таможенного комитета принял делегацию Бакинского офиса ОБСЕ

    Гости ознакомились с деятельностью центра Hədəf

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев принял делегацию под руководством координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского. Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, председатель комитета отметил, что в сентябре этого года в Баку состоится X Международная конференция PICARD.

    А.Алиев подробно проинформировал гостей об открывшейся в прошлом году Академии Государственного таможенного комитета: "Основным условием профессионализма и развития в таможенном деле является организация обучения и подготовки кадров".

    А.Шахтахтинский выразил довольство в связи с тенденциями развития таможенных органов независимого Азербайджана, рассказал о будущих перспективах сотрудничества между Бакинским офисом ОБСЕ и таможенной службой.

    В конце встречи гости ознакомились с деятельностью центра Hədəf. 

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