Председатель Госкомитета: Завершается работа над Генпланом Лачына

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана завершает работу над Генеральным планом города Лачына.

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана завершает работу над Генеральным планом города Лачына.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев заявил на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Генеральный план большинства территорий, освобожденных от оккупации, уже готов. Подготовлен и утвержден документ территориального планирования большинства населенных пунктов", - сказал А.Гулиев.