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Председатель Госкомитета: Завершается работа над Генпланом Лачына

Председатель Госкомитета: Завершается работа над Генпланом Лачына Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана завершает работу над Генеральным планом города Лачына.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 16:55
Председатель Госкомитета: Завершается работа над Генпланом Лачына

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана завершает работу над Генеральным планом города Лачына.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев заявил на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Генеральный план большинства территорий, освобожденных от оккупации, уже готов. Подготовлен и утвержден документ территориального планирования большинства населенных пунктов", - сказал А.Гулиев.

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Версия на английском языке Work on Master Plan of Lachin city nearing completion
Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərinin Baş Planı üzərində işlər başa çatmaq üzrədir

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