Глава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял участие в министерской встрече в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял участие в министерской встрече в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Как сообщили Report в Госкомитете, встреча направлена на определение целей по обеспечению надлежащего распределения финансовых средств между местными органами власти для реагирования на изменения климата.

Во встрече министров по урбанизации и изменению климата приняли участие министры из более чем 50 стран и около тысячи специалистов, работающих в области устойчивости городов к климатическим изменениям.