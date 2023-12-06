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Глава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28

Глава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28 Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял участие в министерской встрече в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.
Инфраструктура
6 декабря 2023 г. 18:15
Глава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял участие в министерской встрече в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Как сообщили Report в Госкомитете, встреча направлена на определение целей по обеспечению надлежащего распределения финансовых средств между местными органами власти для реагирования на изменения климата.

Во встрече министров по урбанизации и изменению климата приняли участие министры из более чем 50 стран и около тысячи специалистов, работающих в области устойчивости городов к климатическим изменениям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyev COP28 konfransı çərçivəsində keçirilən Nazirlər Toplantısında iştirak edib

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