​Председатель Госкомитета по имущественным вопросам принял граждан в Агсу

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по имущественным вопросам Кярям Гасанов принял сегодня граждан в Агсу.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на приеме рассмотрели обращения жителей Агсу, Шемахи, Исмаиллов, Габалы, Гобустана.

Прием состоялся в городском Молодежном центре.

Обращения граждан в основном касались выделяемых им земельных участков, госрегистрации частных домов и квартир, прав на собственность используемых в коммерческих целях нежилых помещений.

Ряд обращений были связаны с регистрацией в госреестре земельных участков и сельскохозяйственных земель. Некоторые обращения касались приватизации и аренды госимущества и пр.

Председатель комитета распорядился о решении некоторых вопросов за короткое время. Гражданам объяснили связанные с их обращениями правовые требования. Подлежащие рассмотрению обращения взяли на регистрацию. В тот же день обратившиеся непосредственно к председателю комитета граждане были приняты К.Гасановым, который выслушал граждан и дал соответствующие указания.