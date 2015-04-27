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    ​Председатель Госкомитета по имущественным вопросам принял граждан в Агсу

    Кярям Гасанов дал необходимые поручения по поводу скорейшего решения поднятых вопросов

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по имущественным вопросам Кярям Гасанов принял сегодня граждан в Агсу.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на приеме рассмотрели обращения жителей Агсу, Шемахи, Исмаиллов, Габалы, Гобустана.

    Прием состоялся в городском Молодежном центре.

    Обращения граждан в основном касались выделяемых им земельных участков, госрегистрации частных домов и квартир, прав на собственность используемых в коммерческих целях нежилых помещений.

    Ряд обращений были связаны с регистрацией в госреестре земельных участков и сельскохозяйственных земель. Некоторые обращения касались приватизации и аренды госимущества и пр.

    Председатель комитета распорядился о решении некоторых вопросов за короткое время. Гражданам объяснили связанные с их обращениями правовые требования. Подлежащие рассмотрению обращения взяли на регистрацию. В тот же день обратившиеся непосредственно к председателю комитета граждане были приняты К.Гасановым, который выслушал граждан и дал соответствующие указания.  

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