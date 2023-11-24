Председатель Госкомитета: До 2026 года на освобожденных территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов

Согласно I Государственной программе по Великому возвращению, до 2026 году на освобожденных от оккупации территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов, а основные работы по территориальному планированию будут завершены на 80% к концу года.

Согласно I Государственной программе по Великому возвращению, до 2026 года на освобожденных от оккупации территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов, а основные работы по территориальному планированию будут завершены на 80% к концу года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Он отметил, что в 40 населенных пунктах строительные работы уже начались или находятся в активной фазе.

"Все госучреждения активно работают для восстановления освобожденных территорий. Мы также активно продолжаем деятельность по территориальному планированию", - добавил Гулиев.