О нас

Председатель Госкомитета: До 2026 года на освобожденных территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов

Председатель Госкомитета: До 2026 года на освобожденных территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов Согласно I Государственной программе по Великому возвращению, до 2026 году на освобожденных от оккупации территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов, а основные работы по территориальному планированию будут завершены на 80% к концу года.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 16:49
Председатель Госкомитета: До 2026 года на освобожденных территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов

Согласно I Государственной программе по Великому возвращению, до 2026 года на освобожденных от оккупации территориях будет восстановлено 100 населенных пунктов, а основные работы по территориальному планированию будут завершены на 80% к концу года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Он отметил, что в 40 населенных пунктах строительные работы уже начались или находятся в активной фазе.

"Все госучреждения активно работают для восстановления освобожденных территорий. Мы также активно продолжаем деятельность по территориальному планированию", - добавил Гулиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Qayıdış Proqramına dair əsas ərazi planlaşdırma işlərinin 80 %-i bu il tamamlanacaq

Другие новости из категории

Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок
Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок
24 ноября 2023 г. 16:35
Вахид Гаджиев: Строительство 33 зданий в Джебраиле завершится в следующем году
Вахид Гаджиев: Строительство 33 зданий в Джебраиле завершится в следующем году
24 ноября 2023 г. 16:31
Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам
Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам
24 ноября 2023 г. 15:27
Заложен фундамент села Солтанлы в Джебраильском районе
ФотоЗаложен фундамент села Солтанлы в Джебраильском районе
24 ноября 2023 г. 13:49
Эксперт: Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит скорость грузоперевозок
Эксперт: Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит скорость грузоперевозок
24 ноября 2023 г. 13:24
Разрабатывается концепция цифровизации Среднего коридора
Разрабатывается концепция цифровизации Среднего коридора
24 ноября 2023 г. 12:47
В Министерстве экономики обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора
ФотоВ Министерстве экономики обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора
24 ноября 2023 г. 12:25
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
24 ноября 2023 г. 12:08
Турция увеличила прибыль от прохода судов в Босфоре до 185 млн долларов
Турция увеличила прибыль от прохода судов в Босфоре до 185 млн долларов
24 ноября 2023 г. 10:46
В московских аэропортах порядка 50 рейсов задержаны или отменены
В московских аэропортах порядка 50 рейсов задержаны или отменены
24 ноября 2023 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi