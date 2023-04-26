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Председатель АЖД встретился со своим российским коллегой в Москве

Председатель АЖД встретился со своим российским коллегой в Москве В столице России Москве состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.
Инфраструктура
26 апреля 2023 г. 20:37
Председатель АЖД встретился со своим российским коллегой в Москве

В столице России Москве состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Об этом Report сообщили в АЖД.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области транзитных грузоперевозок между двумя странами, в частности, совместный план действий по маршруту "Север-Юг".

Также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам конкурентоспособности соответствующего маршрута и привлечения дополнительных объемов грузов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Moskvada rusiyalı həmkarı ilə görüşüb

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