Председатель АЖД встретился со своим российским коллегой в Москве

В столице России Москве состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

В столице России Москве состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Об этом Report сообщили в АЖД.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области транзитных грузоперевозок между двумя странами, в частности, совместный план действий по маршруту "Север-Юг".

Также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам конкурентоспособности соответствующего маршрута и привлечения дополнительных объемов грузов.

