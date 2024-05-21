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Председатель АЖД обсудил в Китае проект Среднего коридора

Председатель АЖД обсудил в Китае проект Среднего коридора "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовы помочь в формировании грузопотока из Европы в Китай через Турцию и Азербайджан.
Инфраструктура
21 мая 2024 г. 21:02
Председатель АЖД обсудил в Китае проект Среднего коридора

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовы помочь в формировании грузопотока из Европы в Китай через Турцию и Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя АЖД Ровшана Рустамова, находящегося с визитом в Китайской Народной Республике, с председателем Государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лю Чжэньфаном.

Ровшан Рустамов напомнил о том, что проект Среднего коридора рассматривался в ходе встреч высшего руководства двух стран, и подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Китаем расширяются как в области железнодорожного транспорта, так и в других сферах.

В ходе беседы делегация АЖД представила проекты, которые Азербайджан осуществляет для развития инфраструктуры Среднего коридора. В частности, отмечалось, что за четыре месяца текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом. Была предоставлена информация о восстановлении грузоперевозок по обновленной железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и о том, что после модернизации этот железнодорожный маршрут будет способен обеспечивать транспортировку грузов объемом до 5 миллионов тонн в год.

В ходе встречи стороны также рассмотрели задачи в рамках реализации проекта Среднего коридора и совместные шаги, которые необходимо предпринять для их решения.

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