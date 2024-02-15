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Председатель АНТА: Более 50% автобусов в Баку должны быть заменены

Председатель АНТА: Более 50% автобусов в Баку должны быть заменены "В настоящее время в Баку функционируют 2 тыс. автобусов, из которых не менее половины должны быть заменены".
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 20:00
Председатель АНТА: Более 50% автобусов в Баку должны быть заменены

"В настоящее время в Баку функционируют 2 тыс. автобусов, из которых не менее половины должны быть заменены".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, на остановках наблюдается скопление большого количества автобусов, вследствие чего образуются заторы: "Несмотря на то, что мы вносим определенные изменения в часы пик, этого все еще недостаточно".

A.Рзаев добавил, что в настоящее время по городу Баку действуют 180 маршрутных линий, и в часы пик загруженность более чем на 20 из них превышает 90%: "Это приводит к заторам на данных маршрутах в утренние и вечерние часы".

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Версия на азербайджанском языке AYNA sədri: "Bakıda avtobusların 50 %-dən çoxu dəyişməlidir"

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