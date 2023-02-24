Председатель Агентства: Не имеющие разрешения перевозчики не будут допущены к международным перевозкам

Перевозчики, не имеющие разрешения на международные автомобильные перевозки, не будут допущены к международным перевозкам после 8 апреля.

Перевозчики, не имеющие разрешения на международные автомобильные перевозки, не будут допущены к международным перевозкам после 8 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, в прошлом году указом президента Азербайджана от 8 апреля 2022 года №149 были утверждены "Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом": "За прошедший период за соответствующим разрешением обратились 84 компании, их документы рассматриваются. Мы периодически проводим встречи в целях ускорения получения разрешений другими компаниями".

A.Рзаев подчеркнул, что в сфере международных перевозок произошли серьезные изменения: "Количество занимающихся международными перевозками компаний выросло с 70 до 216. Количество транспортных средств увеличилось с 3 тысяч до 8 тысяч. Доля национальных перевозчиков в международных перевозках стремительно растет".